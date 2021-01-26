Проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ направлен в комитет Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет палаты законопроект о ратификации продления ДСНВ, внесённый ранее президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет внесённый президентом законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого стороны выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.

Позднее Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.