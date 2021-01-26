Проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ направлен в комитет Госдумы
- globallookpress.com
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет внесённый президентом законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого стороны выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.
Позднее Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.