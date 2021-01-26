Путин внёс в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ
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Согласно документу, договор продлевается на пять лет — до февраля 2026 года.
«Посольство от имени Соединённых Штатов Америки предлагает в соответствии с п. 2 ст. XIV договора продлить срок действия договора на период в пять лет до 5 февраля 2026 года», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что Путин провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
В ходе беседы лидеры выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.
В Госдуме и Совете Федерации позднее заявили о готовности к работе по продлению договора.