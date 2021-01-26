Путин внёс в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ

Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Согласно документу, договор продлевается на пять лет — до февраля 2026 года.

«Посольство от имени Соединённых Штатов Америки предлагает в соответствии с п. 2 ст. XIV договора продлить срок действия договора на период в пять лет до 5 февраля 2026 года», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Путин провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

В ходе беседы лидеры выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.

В Госдуме и Совете Федерации позднее заявили о готовности к работе по продлению договора.