В Госдуме и Совфеде заявили о готовности к работе по продлению ДСНВ

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В Совфеде и Госдуме заявили о готовности к работе по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Госдуме и Совфеде заявили о готовности к работе по продлению ДСНВ
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«Мы готовы в любой момент это сделать. Если будет такая необходимость, то я не исключаю, что мы завтра можем это сделать», — приводит РИА Новости слова члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова.

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обмен нотами о продлении ДСНВ является важнейшим сигналом сохранения системы ядерного сдерживания в мире.

«Ждём внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-III», — сказал он.

Ранее Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ.

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