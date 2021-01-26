В Госдуме и Совфеде заявили о готовности к работе по продлению ДСНВ

В Совфеде и Госдуме заявили о готовности к работе по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы готовы в любой момент это сделать. Если будет такая необходимость, то я не исключаю, что мы завтра можем это сделать», — приводит РИА Новости слова члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова.

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обмен нотами о продлении ДСНВ является важнейшим сигналом сохранения системы ядерного сдерживания в мире.

«Ждём внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-III», — сказал он.

Ранее Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ.