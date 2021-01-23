Сын Трампа в Telegram-канале призвал избегать «большой тройки» соцсетей

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Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший объяснил, что создал канал в мессенджере Telegram, потому что IT-гиганты «вышли из-под контроля», и многие хотели бы использовать платформу, которая «не подавляет свободу слова».
Сын Трампа в Telegram-канале призвал избегать «большой тройки» соцсетей
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Я официально в Telegram. Крупные IT-компании вышли из-под контроля, и очевидно, что многие из вас хотели бы использовать платформу, которая не подавляет свободу слова, — я вас услышал», — написал Трамп-младший.

В видеоролике он рассказал, что ему нужна платформа, где «у него будет преимущество».

«Нам нужно держаться подальше от «большой тройки» — Twitter, Instagram и Facebook», — добавил он.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower написала, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как его начали устанавливать сторонники президента Дональда Трампа.

9 января Twitter на постоянной основе закрыла доступ к аккаунту Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию».

После этого глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о продлении заморозки аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.

Учётные записи американского президента также заморозили сервисы Twitch и Snapchat.

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