Сын Трампа в Telegram-канале призвал избегать «большой тройки» соцсетей
- Reuters
- © Jonathan Ernst
«Я официально в Telegram. Крупные IT-компании вышли из-под контроля, и очевидно, что многие из вас хотели бы использовать платформу, которая не подавляет свободу слова, — я вас услышал», — написал Трамп-младший.
В видеоролике он рассказал, что ему нужна платформа, где «у него будет преимущество».
«Нам нужно держаться подальше от «большой тройки» — Twitter, Instagram и Facebook», — добавил он.
Ранее газета The Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower написала, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как его начали устанавливать сторонники президента Дональда Трампа.
9 января Twitter на постоянной основе закрыла доступ к аккаунту Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию».
После этого глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о продлении заморозки аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.
Учётные записи американского президента также заморозили сервисы Twitch и Snapchat.