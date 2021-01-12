The Telegraph: Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Короткая ссылка
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как его начали устанавливать сторонники действующего американского президента Дональда Трампа.
The Telegraph: Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
  • Reuters

Об этом информирует газета The Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower.

По данным издания, это произошло 10 января после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента США.

Уточняется, что в период с 6 по 10 января приложение Telegram скачали в Соединённых Штатах около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить