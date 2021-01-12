The Telegraph: Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как его начали устанавливать сторонники действующего американского президента Дональда Трампа.

Об этом информирует газета The Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower.

По данным издания, это произошло 10 января после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента США.

Уточняется, что в период с 6 по 10 января приложение Telegram скачали в Соединённых Штатах около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».