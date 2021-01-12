The Telegraph: Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
- Reuters
Об этом информирует газета The Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower.
По данным издания, это произошло 10 января после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента США.
Уточняется, что в период с 6 по 10 января приложение Telegram скачали в Соединённых Штатах около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.
Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».