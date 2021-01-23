В ВОЗ оценили данные о росте смертей из-за британского штамма COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможной более высокой летальности нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляция брифинга ВОЗ велась в Twitter.

«Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Я знаю, это может показаться очевидным, но если появляется больше случаев, растёт число госпитализаций... В ситуации, когда есть перегрузка системы здравоохранения, увеличивается летальность, потому что система перегружена», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в первую очередь следует сделать всё возможное, чтобы прекратить передачу вируса.

Ранее Джонсон допустил, что впервые выявленный в королевстве новый штамм COVID-19 может приводить к более высокой смертности.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Сообщалось, что выявленный новый штамм вируса, вызывающего COVID-19, может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный.