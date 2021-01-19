Пентагон наймёт специалистов для обслуживания ЗРК Patriot в Польше

Министерство обороны США планирует нанять специалистов для техобслуживания американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Польше. С документом ведомства ознакомился RT.

«В техническую помощь, оказываемую подрядчиком в стране, входит обучение использованию нового оборудования (Delta), эксплуатационная поддержка и обслуживание основных объектов военной техники Patriot и связанного с ними коммуникационного оборудования», — говорится в документе.

Специалисты должны проводить консультации на тактических объектах и в местах обучения, а также предоставить необходимое для этого оборудование, отмечают в Пентагоне.

Кроме того, в обязанность исполнителей войдёт установка конфигурируемого настольного тренажёра, организация обслуживания ракетных систем Patriot на тактических объектах с пусковой установкой и соответствующие тренинги.

Как пояснили в Минобороны США, услуги будут предоставляться в рамках уже существующего девятилетнего контракта с компанией Raytheon. На его реализацию выделено до $8 млрд.

В декабре прошлого года Пентагон объявил о планах предоставить до $100 млн на обустройство «зоны хранения боеприпасов» на территории авиабазы в Польше.