Российские дипломаты направлены в турецкий Бартын после ЧП с сухогрузом

Короткая ссылка
Сотрудники консульского отдела российского посольства в Анкаре направлены в турецкий порт Бартын для оказания помощи соотечественникам после ЧП с сухогрузом «Арвин». Об этом заявила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.
Российские дипломаты направлены в турецкий Бартын после ЧП с сухогрузом
  • Reuters

«Сухогруз «Арвин», шедший под флагом Палау, в 12:16 затонул в Чёрном море в районе якорной стоянки порта Бартын. По информации местных властей, всего на судне находились 12 человек экипажа. По состоянию на 15:15 спасены шесть членов экипажа, обнаружено два тела погибших. Служба береговой охраны продолжает поисково-спасательную операцию», — приводит ТАСС её слова.

Касимова уточнила, что российские дипломаты отправились в Бартын «для оказания консульской помощи, а также координации взаимодействия с турецкими властями на месте».

Ранее стало известно, что число погибших при ЧП у берегов Турции возросло до четырёх.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что судовладельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить