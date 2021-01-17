Российские дипломаты направлены в турецкий Бартын после ЧП с сухогрузом

Сотрудники консульского отдела российского посольства в Анкаре направлены в турецкий порт Бартын для оказания помощи соотечественникам после ЧП с сухогрузом «Арвин». Об этом заявила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

«Сухогруз «Арвин», шедший под флагом Палау, в 12:16 затонул в Чёрном море в районе якорной стоянки порта Бартын. По информации местных властей, всего на судне находились 12 человек экипажа. По состоянию на 15:15 спасены шесть членов экипажа, обнаружено два тела погибших. Служба береговой охраны продолжает поисково-спасательную операцию», — приводит ТАСС её слова.

Касимова уточнила, что российские дипломаты отправились в Бартын «для оказания консульской помощи, а также координации взаимодействия с турецкими властями на месте».

Ранее стало известно, что число погибших при ЧП у берегов Турции возросло до четырёх.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что судовладельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.