Число спасённых с затонувшего в Турции сухогруза возросло до шести
- Reuters
«К настоящему моменту спасены шесть человек», — говорится в заявлении.
По информации местных властей, сухогруз затонул из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию.
Ранее в Росморречфлоте сообщили, что судовладельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.
В ходе поисковой операции найдены и подняты на борт спасательного судна тела двух погибших членов экипажа.
В район крушения направлен фрегат Военно-морских сил Турции.
17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.