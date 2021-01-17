Число спасённых с затонувшего в Турции сухогруза возросло до шести

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Ещё один член экипажа затонувшего в Чёрном море у берегов Турции сухогруза Arvin спасён, сообщили ТАСС в администрации турецкой провинции Бартын.
Число спасённых с затонувшего в Турции сухогруза возросло до шести
  • Reuters

«К настоящему моменту спасены шесть человек», — говорится в заявлении.

По информации местных властей, сухогруз затонул из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что судовладельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

В ходе поисковой операции найдены и подняты на борт спасательного судна тела двух погибших членов экипажа.

В район крушения направлен фрегат Военно-морских сил Турции.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

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