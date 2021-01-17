Число погибших при крушении судна у берегов Турции возросло до четырёх
- Reuters
«По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших», — сказал он.
Также он уточнил, что судно было под флагом Палау.
Как передаёт РИА Новости, Гюнер также заявил, что турецкие власти «вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения».
17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.
Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.