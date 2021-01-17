Число погибших при крушении судна у берегов Турции возросло до четырёх

Число погибших в результате крушения сухогруза, принадлежащего украинской компании, у берегов Турции возросло до четырёх. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

«По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших», — сказал он.

Также он уточнил, что судно было под флагом Палау.

Как передаёт РИА Новости, Гюнер также заявил, что турецкие власти «вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения».

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму сухогруза под флагом России.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.