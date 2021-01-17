Ле Дриан заявил о риске потери равновесия в контроле над вооружениями

В случае непродления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США в мире нарушится стратегическое равновесие, предупредил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Если ничего не будет предпринято в ближайшие недели, между Москвой и Вашингтоном не останется никаких инструментов для контроля над ядерными вооружениями. Договор СНВ-III перестанет действовать, и тогда стратегическое равновесие двух крупнейших ядерных держав в мире рискует обрушиться», — заявил он в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Такой ситуации в мире не было со времён 1960-х годов, отметил Ле Дриан.

«Это в первую очередь затрагивает Европу. Инициативы должны быть приняты вместе с европейцами, чтобы эти вопросы не решались без нашего участия», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявления избранного американского президента Джо Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».

В то же время Джейк Салливан, которого Байден собирается назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-III.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил США продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.

МИД России добавил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.