Администрация Байдена намерена договариваться с Россией по ДСНВ

Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-III. Об этом в эфире CNN заявил Джейк Салливан, которого Байден собирается назначить советником по национальной безопасности.

Как отметил Салливан, даже во время холодной войны два государства могли найти сферы для сотрудничества, в первую очередь в вопросе контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

«Уверен, что сегодня Соединённые Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несёт для всего мира ядерное оружие», — сказал он.

По его словам, Байден поручил своим помощникам заняться этими вопросами «без промедлений».

«Поскольку ключевое соглашение между США и Россией — ДСНВ — истекает чуть больше чем через две недели с момента начала нашей работы. Нам необходимо будет заняться вопросом продления этого договора в интересах США», — заключил он.

Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, заявления Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».