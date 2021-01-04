Администрация Байдена намерена договариваться с Россией по ДСНВ

Короткая ссылка
Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-III. Об этом в эфире CNN заявил Джейк Салливан, которого Байден собирается назначить советником по национальной безопасности.
Администрация Байдена намерена договариваться с Россией по ДСНВ
  • Reuters

Как отметил Салливан, даже во время холодной войны два государства могли найти сферы для сотрудничества, в первую очередь в вопросе контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

«Уверен, что сегодня Соединённые Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несёт для всего мира ядерное оружие», — сказал он.

По его словам, Байден поручил своим помощникам заняться этими вопросами «без промедлений».

«Поскольку ключевое соглашение между США и Россией — ДСНВ — истекает чуть больше чем через две недели с момента начала нашей работы. Нам необходимо будет заняться вопросом продления этого договора в интересах США», — заключил он.

Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, заявления Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить