ООН призвала Россию и США продлить ДСНВ на пять лет

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ООН призывает Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, как это предусмотрено положениями соглашения. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу.
ООН призвала Россию и США продлить ДСНВ на пять лет
  • РИА Новости

«ДСНВ должен быть продлён на пять лет — срок, на который его можно продлить, согласно его положениям», — приводит ТАСС слова Накамицу.

Она добавила, что продление договора на пять лет даст время на то, чтобы «договориться о дальнейшем сокращении вооружений».

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран — участниц альянса поддержали диалог между Россией и США по договору СНВ.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год. 

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