ООН призвала Россию и США продлить ДСНВ на пять лет
- РИА Новости
«ДСНВ должен быть продлён на пять лет — срок, на который его можно продлить, согласно его положениям», — приводит ТАСС слова Накамицу.
Она добавила, что продление договора на пять лет даст время на то, чтобы «договориться о дальнейшем сокращении вооружений».
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран — участниц альянса поддержали диалог между Россией и США по договору СНВ.
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.