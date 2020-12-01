В НАТО поддержали диалог России и США по ДСНВ
- Reuters
«Мы приветствуем диалог США и России, направленный на движение вперёд. Мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет соглашения, ограничивающего количество ядерных боеголовок. Время на исходе», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Столтенберга о ДСНВ.
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.