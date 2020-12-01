В НАТО поддержали диалог России и США по ДСНВ

Главы МИД стран — участниц НАТО поддержали диалог между Россией и США по договору СНВ, который истекает в феврале 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава альянса Йенс Столтенберг.

«Мы приветствуем диалог США и России, направленный на движение вперёд. Мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет соглашения, ограничивающего количество ядерных боеголовок. Время на исходе», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Столтенберга о ДСНВ.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.