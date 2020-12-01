В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о ДСНВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как отметили дипломаты, Столтенберг в ходе пресс-конференции 30 ноября заявил, что страны на встрече министров иностранных дел стран альянса обсудят подходы к сохранению режима контроля над вооружениями, «включая ограничения на ядерные боезаряды с учётом истечения в феврале следующего года срока действия договора о СНВ».

«Можно было бы только приветствовать, что в альянсе решили наконец озаботиться ситуацией в сфере контроля над вооружениями, которая неуклонно деградирует в результате последовательного разрушения США договоров и соглашений в данной сфере», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что генсек НАТО говорит о ДСНВ «как о чём-то уже вполне предопределённом», хотя большинство членов альянса выступают за продление этого соглашения.

«Поэтому хотелось бы понять, откуда у Йенса Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив?» — сказала она.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.