В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о ДСНВ
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Как отметили дипломаты, Столтенберг в ходе пресс-конференции 30 ноября заявил, что страны на встрече министров иностранных дел стран альянса обсудят подходы к сохранению режима контроля над вооружениями, «включая ограничения на ядерные боезаряды с учётом истечения в феврале следующего года срока действия договора о СНВ».
«Можно было бы только приветствовать, что в альянсе решили наконец озаботиться ситуацией в сфере контроля над вооружениями, которая неуклонно деградирует в результате последовательного разрушения США договоров и соглашений в данной сфере», — говорится в сообщении.
Захарова добавила, что генсек НАТО говорит о ДСНВ «как о чём-то уже вполне предопределённом», хотя большинство членов альянса выступают за продление этого соглашения.
«Поэтому хотелось бы понять, откуда у Йенса Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив?» — сказала она.
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
В США отмечали, что Вашингтон и Москва весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год.