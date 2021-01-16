МИД Норвегии прокомментировал решение России покинуть ДОН
- Reuters
«Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из ДОН», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность.
По словам министра, Норвегия намерена обсудить с другими странами — участницами ДОН, каким образом можно его сохранить.
15 января Россия сообщила о начале выхода российской стороны из ДОН.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что это решение обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.
В ноябре 2020 года США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора.