В ОБСЕ выразили обеспокоенность решением России о выходе из ДОН
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями», — цитирует ТАСС ответ секретариата ОБСЕ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США.
В организации отметили, что договор является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ.
Также в секретариате уточнили, что организация рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств.
Ранее Великобритания прокомментировала решение России выйти из ДОН.