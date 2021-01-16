В ОБСЕ выразили обеспокоенность решением России о выходе из ДОН

Короткая ссылка
ОБСЕ сожалеет по поводу выхода любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН).
В ОБСЕ выразили обеспокоенность решением России о выходе из ДОН
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями», — цитирует ТАСС ответ секретариата ОБСЕ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США.

В организации отметили, что договор является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ.

Также в секретариате уточнили, что организация рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств.

Ранее Великобритания прокомментировала решение России выйти из ДОН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить