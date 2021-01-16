В ОБСЕ выразили обеспокоенность решением России о выходе из ДОН

ОБСЕ сожалеет по поводу выхода любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН).

«ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями», — цитирует ТАСС ответ секретариата ОБСЕ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США.

В организации отметили, что договор является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ.

Также в секретариате уточнили, что организация рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств.

Ранее Великобритания прокомментировала решение России выйти из ДОН.