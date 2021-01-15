Великобритания прокомментировала решение России выйти из ДОН

Великобритания прокомментировала решение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

«Соединённое Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур... Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами, отметили в ведомстве», — приводит ТАСС сообщение представителя МИД Великобритании.

Отмечается, что Соединённое Королевство призывает Россию пересмотреть это решение.

15 января Россия сообщила о начале выхода российской стороны из ДОН.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что это решение обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.

В ноябре 2020 года США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора.