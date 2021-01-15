Великобритания прокомментировала решение России выйти из ДОН

Короткая ссылка
Великобритания прокомментировала решение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

«Соединённое Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур... Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами, отметили в ведомстве», — приводит ТАСС сообщение представителя МИД Великобритании.

Отмечается, что Соединённое Королевство призывает Россию пересмотреть это решение.

15 января Россия сообщила о начале выхода российской стороны из ДОН.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что это решение обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.

В ноябре 2020 года США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить