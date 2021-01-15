Великобритания прокомментировала решение России выйти из ДОН
«Соединённое Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур... Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами, отметили в ведомстве», — приводит ТАСС сообщение представителя МИД Великобритании.
Отмечается, что Соединённое Королевство призывает Россию пересмотреть это решение.
15 января Россия сообщила о начале выхода российской стороны из ДОН.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что это решение обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.
В ноябре 2020 года США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора.