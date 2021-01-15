Госдеп подтвердил обращение к компаниям из-за «Северного потока — 2»

В Госдепартаменте США подтвердили, что предупредили компании о принятии дополнительных санкций за участие в проекте «Северный поток — 2».

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года. — RT) и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток — 2», — сказал ТАСС представитель Госдепартамента.

Ранее СМИ сообщили, что Госдеп уведомил европейские компании о риске санкционных мер за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В российском МИД выразили уверенность в реализации проекта.

Nord Stream 2 AG приступит к прокладке труб в исключительной экономической зоне Дании 15 января.

При этом газета Politiken со ссылкой на источники сообщила, что датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в завершении строительства газопровода из-за угрозы санкций со стороны США, став «жертвой конфликта».