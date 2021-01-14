МИД КНР назвал внутренним делом США ситуацию с импичментом Трампа

Короткая ссылка
Ситуация с процедурой импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа является внутренним делом США, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
МИД КНР назвал внутренним делом США ситуацию с импичментом Трампа
  • Reuters

«Это внутреннее дело США, мы не делаем комментариев по этому вопросу», — приводит ТАСС его слова, сказанные в ходе брифинга.

Ранее палата представителей США большинством голосов проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу по статье «подстрекательство к мятежу».

В то же время лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что верхняя палата не успеет завершить импичмент Трампа до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января, а также не сможет провести за это время «честный и серьёзный» процесс.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока — 20 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить