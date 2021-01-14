МИД КНР назвал внутренним делом США ситуацию с импичментом Трампа

Ситуация с процедурой импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа является внутренним делом США, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Это внутреннее дело США, мы не делаем комментариев по этому вопросу», — приводит ТАСС его слова, сказанные в ходе брифинга.

Ранее палата представителей США большинством голосов проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу по статье «подстрекательство к мятежу».

В то же время лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что верхняя палата не успеет завершить импичмент Трампа до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января, а также не сможет провести за это время «честный и серьёзный» процесс.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока — 20 января.