Байден оценил решение палаты представителей по импичменту

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Избранный президент США Джо Байден прокомментировал решение решение палаты представителей по импичменту действующему американскому лидеру Дональду Трампу.
Байден оценил решение палаты представителей по импичменту
  • Reuters

«Сегодня члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте его переходной команды.

При этом он выразил надежду, что «лидеры в Сенате найдут способ выполнить предусмотренные конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам».

Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

Позднее палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.

Теперь резолюция должна быть рассмотрена сенатом, в котором большинство составляют республиканцы.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

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