Байден оценил решение палаты представителей по импичменту
- Reuters
«Сегодня члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте его переходной команды.
При этом он выразил надежду, что «лидеры в Сенате найдут способ выполнить предусмотренные конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам».
Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.
Позднее палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.
Теперь резолюция должна быть рассмотрена сенатом, в котором большинство составляют республиканцы.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.
После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.