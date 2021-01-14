Байден оценил решение палаты представителей по импичменту

Избранный президент США Джо Байден прокомментировал решение решение палаты представителей по импичменту действующему американскому лидеру Дональду Трампу.

«Сегодня члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте его переходной команды.

При этом он выразил надежду, что «лидеры в Сенате найдут способ выполнить предусмотренные конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам».

Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

Позднее палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.

Теперь резолюция должна быть рассмотрена сенатом, в котором большинство составляют республиканцы.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.