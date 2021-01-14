Пелоси прокомментировала решение палаты представителей по импичменту

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала решение решение палаты представителей по импичменту действующему американскому президенту Дональду Трампу.

«Палата сегодня продемонстрировала, что никто не выше закона, даже президент США», — заявила Пелоси.

Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

Позднее палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.

Теперь резолюция должна быть рассмотрена сенатом, в котором большинство составляют республиканцы.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.