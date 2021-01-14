Пелоси прокомментировала решение палаты представителей по импичменту

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала решение решение палаты представителей по импичменту действующему американскому президенту Дональду Трампу.
Пелоси прокомментировала решение палаты представителей по импичменту
  • Reuters

«Палата сегодня продемонстрировала, что никто не выше закона, даже президент США», — заявила Пелоси.

Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

Позднее палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.

Теперь резолюция должна быть рассмотрена сенатом, в котором большинство составляют республиканцы.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

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