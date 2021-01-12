Трамп назвал уместными свои комментарии по поводу протеста у Капитолия

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Президент США Дональд Трамп назвал «абсолютно уместными» свои комментарии по поводу беспорядков у Капитолия и вторжения протестующих в здание конгресса.
Трамп назвал уместными свои комментарии по поводу протеста у Капитолия
  • Reuters

«Если вы читали мою речь, многие люди прочитали её, это было в газетах и других СМИ, на телевидении, она была проанализироавна, и люди сказали, что она была абсолютно уместна», — сказал Трамп перед отправлением в Техас, его выступление транслировали американские телеканалы.

Президент напомнил, что «настоящая проблема» — это то, что «другие политики говорили о протестах летом в Сиэтле и Портленде».

При этом речь президента на MSNBC была прервана словами ведущей о том, что президент, «как он обычно это делает, начал уклоняться от правды».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.

После этого демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Её поддержали 218 демократов.

В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

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