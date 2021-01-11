В ООН предупредили об опасности признания хуситов террористами

Признание йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) террористами будет иметь серьёзные гуманитарные и политические последствия в Йемене, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы обеспокоены тем, что объявление (хуситов террористами. — RT) может оказать негативное воздействие на усилия по продолжению политического процесса», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, такой шаг «будет иметь серьёзные гуманитарные и политические последствия».

В ноябре 2020 года журнал Foreign Policy со ссылкой на источник сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать поддерживаемое Ираном йеменское движение хуситов террористической организацией.

Война между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года.

В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.

Как отмечал лидер Ирана Хасан Рухани, окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.