Foreign Policy сообщил о намерении США признать хуситов террористами

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник.

«Они размышляют об этом уже какое-то время, но Помпео хочет ускорить дело», — рассказал изданию собеседник из дипломатических кругов.

Война между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года.

В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.

Как отмечал лидер Ирана Хасан Рухани, окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.