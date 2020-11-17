Foreign Policy сообщил о намерении США признать хуситов террористами

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Администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник.
Foreign Policy сообщил о намерении США признать хуситов террористами
  • Reuters

«Они размышляют об этом уже какое-то время, но Помпео хочет ускорить дело», — рассказал изданию собеседник из дипломатических кругов.

Война между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года.

В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.

Как отмечал лидер Ирана Хасан Рухани, окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.

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