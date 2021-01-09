Fox: акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки Трампа

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Акции компании Twitter снизились почти на 4% после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа, сообщает Fox Business.
Fox: акции Twitter снизились почти на 4% после блокировки Трампа
  • Reuters

Как сообщило издание, торги закрылись спустя примерно полтора часа после блокировки учётной записи президента.

При этом акции подешевели на 3,77% — с $51,48 до $49,54.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

По сообщениям CNN, администрация Twitter продолжит пресекать попытки президента обойти блокировку.

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