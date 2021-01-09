CNN: Twitter намерен пресекать попытки Трампа обойти блокировку

Администрация Twitter продолжит пресекать попытки президента США Дональда Трампа обойти блокировку его аккаунта в социальной сети, сообщает CNN со ссылкой на компанию.

Как отмечает телеканал, Twitter «обеспечит соблюдение своей политики против уклонения от бана», чтобы гарантировать, что Трамп не обойдёт блокировку.

«Если станет очевидно, что для избегания бана используется другой аккаунт, он также подлежит приостановке», — рассказали в соцсети.

При этом администрация не планирует приостанавливать действие правительственных учётных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, но может «принять меры по ограничению их использования».

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».