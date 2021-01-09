Politico: Трамп «взбесился» из-за блокировки его аккаунта в Twitter

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Президент США Дональд Трамп «пришёл в бешенство» после того, как его аккаунт в Twitter заблокировали, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
Politico: Трамп «взбесился» из-за блокировки его аккаунта в Twitter
  • AFP

По словам собеседника издания, Трамп «изо всех сил пытается выяснить, какие у него есть варианты».

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

По сообщениям CNN, администрация Twitter продолжит пресекать попытки президента обойти блокировку.

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