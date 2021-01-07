Джонсон считает, что Трамп «подстрекал людей штурмовать Капитолий»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает неправильным, что американский президент Дональд Трамп «подстрекал людей штурмовать Капитолий».
Джонсон считает, что Трамп «подстрекал людей штурмовать Капитолий»
  • Reuters

«То, что он подстрекал людей штурмовать Капитолий и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, было совершенно неправильно», — сказал Джонсон, выступление которого транслировал Sky News.

Он также порадовался, что «избранный президент должным образом подтверждён и демократия победила».

Также ранее бывший премьер Великобритании Тереза Мэй приветствовала решение конгресса США утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал беспорядки в Вашингтоне атакой на демократию США и верховенство закона.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.

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