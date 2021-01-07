Джонсон считает, что Трамп «подстрекал людей штурмовать Капитолий»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает неправильным, что американский президент Дональд Трамп «подстрекал людей штурмовать Капитолий».

«То, что он подстрекал людей штурмовать Капитолий и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, было совершенно неправильно», — сказал Джонсон, выступление которого транслировал Sky News.

Он также порадовался, что «избранный президент должным образом подтверждён и демократия победила».

Prime Minister Boris Johnson says it was "completely wrong" for Donald Trump to 'encourage people to storm the Capitol' and to 'consistently cast doubt on the outcome of a free and fair election'.



Follow live: https://t.co/CETouB2WGvpic.twitter.com/i5XYiRrqhY — Sky News (@SkyNews) January 7, 2021

Также ранее бывший премьер Великобритании Тереза Мэй приветствовала решение конгресса США утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал беспорядки в Вашингтоне атакой на демократию США и верховенство закона.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.