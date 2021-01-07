Мэй приветствовала утверждение победы Байдена на выборах в США
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«После вчерашних тревожных событий в Капитолии я приветствую то, что конгресс утвердил Джо Байдена следующим президентом», — написала политик в Twitter.
Она назвала организованную передачу власти отличительной чертой зрелой демократии и подчеркнула, что «власти толпы нет места».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал беспорядки в Вашингтоне атакой на демократию США и верховенство закона.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.
Погибли четыре человека, 52 были задержаны.