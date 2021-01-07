Мэй приветствовала утверждение победы Байдена на выборах в США

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала решение конгресса США утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

«После вчерашних тревожных событий в Капитолии я приветствую то, что конгресс утвердил Джо Байдена следующим президентом», — написала политик в Twitter.

Она назвала организованную передачу власти отличительной чертой зрелой демократии и подчеркнула, что «власти толпы нет места».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал беспорядки в Вашингтоне атакой на демократию США и верховенство закона.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.