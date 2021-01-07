Горбачёв заявил об угрозе судьбе США как государства
- РИА Новости
По его словам, штурм Капитолия «явно разработан заранее, и ясно, кем».
«Но беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не всё так просто», — цитирует Горбачёва Интерфакс.
Он добавил, что «пройдёт немного времени, и мы разберёмся, зачем действительно это было сделано».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя события в Вашингтоне, заявил, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе.
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ситуацию внутренним делом США и пожелала стране с достоинством пережить драматический момент истории.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.
Погибли четыре человека, 52 были задержаны.