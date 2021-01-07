Горбачёв заявил об угрозе судьбе США как государства

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Беспорядки в Вашингтоне поставили вопрос о дальнейшей судьбе Соединённых Штатов как государства, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Горбачёв заявил об угрозе судьбе США как государства
  • РИА Новости

По его словам, штурм Капитолия «явно разработан заранее, и ясно, кем».

«Но беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не всё так просто», — цитирует Горбачёва Интерфакс.

Он добавил, что «пройдёт немного времени, и мы разберёмся, зачем действительно это было сделано».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя события в Вашингтоне, заявил, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ситуацию внутренним делом США и пожелала стране с достоинством пережить драматический момент истории. 

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.

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