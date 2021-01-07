Володин прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

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Американская политическая система находится в глубочайшем кризисе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя беспорядки в Вашингтоне.

«События в США требуют серьезного анализа и оценки. Но уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе. После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на неё как на образец демократии стало бессмысленным», — сказал он.

По его словам, мы «стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединёнными Штатами Америки, экспортирующими своё видение демократии и партийно-политических систем по всему миру».

Володин отметил, что тем, кто в России любит ссылаться на продвигаемые США «стандарты демократии», предстоит пересмотреть взгляды.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала события в Вашингтоне внутренним делом США и пожелала стране с достоинством пережить драматический момент истории. 

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.

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