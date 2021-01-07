Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США

Москве считает протесты в Вашингтоне внутренним делом Соединённых Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений», — цитирует дипломата Интерфакс.

По её словам, американские СМИ стали инструментом политической борьбы, что во многом привело к расколу в обществе.

Захарова пожелала американцам «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.