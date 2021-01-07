Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США
- РИА Новости
«Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений», — цитирует дипломата Интерфакс.
По её словам, американские СМИ стали инструментом политической борьбы, что во многом привело к расколу в обществе.
Захарова пожелала американцам «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.
Погибли четыре человека, 52 были задержаны.