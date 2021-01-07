МИД Китая прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду, что власти Соединённых Штатов в скором времени восстановят общественный порядок.
МИД Китая прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
  • Reuters

«Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности», — цитирует её ТАСС.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников американского президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки, в ходе которых демонстранты прорвались в здание конгресса США, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

В результате беспорядков погибли четыре человека, 52 были задержаны.

В Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

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