МИД Китая прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
- Reuters
«Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности», — цитирует её ТАСС.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников американского президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки, в ходе которых демонстранты прорвались в здание конгресса США, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.
В результате беспорядков погибли четыре человека, 52 были задержаны.
В Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации избранного президента США Джо Байдена.