CNN: протестующие в Вашингтоне намерены ночевать в здании Капитолия
- Reuters
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Их цель — оставаться в Капитолии всю ночь», — сказал собеседник телеканала.
Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.
Вместе с этим сам Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.
RT ведёт трансляцию.