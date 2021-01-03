В Швейцарии выявили заболевших новым типом коронавируса

В Швейцарии зафиксировали около десяти случаев заболевания новой разновидностью коронавируса, которую ранее обнаружили в Великобритании.

Уточняется, что в кантоне Женева выявили пять случаев инфицирования новым типом коронавируса.

«Весьма вероятно, что существует циркуляция этого штамма среди населения кантона. Это означает, что передача штамма имеет место в Женеве, что речь не идёт только о завезённых случаях», — приводит ТАСС заявление местных властей.

Ранее на Кипре выявили заболевших новым штаммом коронавируса.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.