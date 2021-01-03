На Кипре выявили заболевших новым штаммом коронавируса

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На Кипре выявили первые случаи заболевания новой разновидностью коронавируса, которую ранее обнаружили в Великобритании.
На Кипре выявили заболевших новым штаммом коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что все случаи зафиксированы у лиц, прибывших из Соединённого Королевства.

«В частности, из 19 исследованных образцов за период с 6 по 20 декабря 2020 года в 12 из них был идентифицирован штамм VOC 202012/01», — приводит РИА Новости сообщение кипрского Минздрава.

Ранее в Мадриде выявили как минимум четыре случая инфицирования новым штаммом коронавируса.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

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