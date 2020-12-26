Число случаев коронавируса на Кипре достигло 20 825

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом на Кипре возросло на 58 и достигло 20 825.
Число случаев коронавируса на Кипре достигло 20 825
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерства здравоохранения Республики Кипр и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра.

Общее число летальных исходов на Кипре составило 115.

В субботу в греческую часть Кипра должна поступить первая партия вакцины от коронавируса.

15 ноября в провинции Лимасол сотни людей собрались у здания администрации, чтобы выразить протест против ранее введённых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

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