На Кипре прошли протесты из-за ужесточения ограничительных мер
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Об этом сообщает газета Cyprus mail.
Уточняется, что люди скандировали лозунги против парламента, коррупции, обязательного ношения масок и штрафов в размере 300 евро.
Как передаёт издание, участники митинга с микрофонами выкрикивали обвинения в безнаказанности политиков.
Также отмечается, что большая часть митингующих с наступлением комендантского часа в 20:00 (21:00 мск. — RT) постепенно покинули улицы Лимасола.
Ранее глава Минздрава Кипра Константинос Иоанну сообщил, что в провинциях Лимасол и Пафос с 12 по 30 ноября ужесточаются ограничительные меры из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции.