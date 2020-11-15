На Кипре прошли протесты из-за ужесточения ограничительных мер

В провинции Лимасол сотни людей собрались у здания администрации, чтобы выразить протест против ранее введённых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает газета Cyprus mail.

Уточняется, что люди скандировали лозунги против парламента, коррупции, обязательного ношения масок и штрафов в размере 300 евро.

Как передаёт издание, участники митинга с микрофонами выкрикивали обвинения в безнаказанности политиков.

Также отмечается, что большая часть митингующих с наступлением комендантского часа в 20:00 (21:00 мск. — RT) постепенно покинули улицы Лимасола.

Ранее глава Минздрава Кипра Константинос Иоанну сообщил, что в провинциях Лимасол и Пафос с 12 по 30 ноября ужесточаются ограничительные меры из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции.