В двух провинциях Кипра вводят дополнительные карантинные меры

В провинциях Лимасол и Пафос с 12 ноября по 30 ноября ужесточаются огрничительные меры из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Кипра Константинос Иоанну.

«Запрещается перемещение людей с 20:00 до 05:00 (с 21:00 до 06:00 мск. — RT), за исключением поездок по неотложным медицинским причинам... или по работе... Передвижение людей... между двумя провинциями запрещено, за исключением передвижения работников основных служб», — говорится в заявлении.

Кроме того, вводится запрет на собрания в общественных местах, включая открытые пространства, за исключением занятий спортом в числе не более двух человек.

При этом допускаются собрания не более 10 знакомых лиц в домах и квартирах провинций.

Религиозные церемонии в этот период должны проходить в присутствии не более 10 человек. В то же время не разрешается допуск верующих на церковные богослужения.

Власти также приняли решение закрыть в провинциях рестораны, бары, кафе, спортклубы, музеи, театры, кинотеатры, концертные залы, торговые центры, парикмахерские, тренажёрные залы, бассейны, а также запретили посещение больниц и клиник.

В то же время принято решение не закрывать детские сады и начальные школы, а учебные заведения для старшеклассников и вузы переведены на дистанционный режим.

С 5 ноября на Кипре действует комендантский час из-за ситуации с коронавирусом.