Правительство Кипра вводит комендантский час в двух провинциях
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- Reuters
Согласно решению кипрского кабмина, до 9 ноября будет запрещено передвижение граждан с 23:00 до 05:00, за исключением поездок на работу, в аптеку или больницу при предъявлении соответствующей справки или доказательств.
Кроме того, вводится ограничение на работу кафе и ресторанов после 22:30, за исключением доставки еды, а также запрет на проведение спортивных и общественных мероприятий для детей до 18 лет.
Помимо этого, запрещаются собрания группами более десяти человек в помещениях или на публичных мероприятиях.
Вводится также требование обязательно носить маски на улице, за исключением периодов занятий спортом.
Ранее Минздрав Кипра отметил существенное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в республике.