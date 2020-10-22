Правительство Кипра вводит комендантский час в двух провинциях

Правительство Кипра с пятницы, 23 октября, вводит комендантский час в провинциях Лимассол и Пафос из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Cyprus Mail.

Согласно решению кипрского кабмина, до 9 ноября будет запрещено передвижение граждан с 23:00 до 05:00, за исключением поездок на работу, в аптеку или больницу при предъявлении соответствующей справки или доказательств.

Кроме того, вводится ограничение на работу кафе и ресторанов после 22:30, за исключением доставки еды, а также запрет на проведение спортивных и общественных мероприятий для детей до 18 лет.

Помимо этого, запрещаются собрания группами более десяти человек в помещениях или на публичных мероприятиях.

Вводится также требование обязательно носить маски на улице, за исключением периодов занятий спортом.

Ранее Минздрав Кипра отметил существенное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в республике.