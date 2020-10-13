На Кипре сообщили об ухудшении эпидемической ситуации

Министр здравоохранения Республики Кипр Константинос Иоанну заявил, что ситуация с распространением коронавируса на Кипре существенно ухудшилась.

«Меня только что проинформировали о результатах диагностических тестов за последние 24 часа, о которых будет объявлено позднее во второй половине дня. И я хотел бы выразить серьёзную обеспокоенность чрезвычайно тревожным увеличением числа случаев (инфицирования коронавирусом — RT) и в особенности наблюдаемой тенденцией роста», — приводит ТАСС заявление министра.

Отмечается, что «быстрое ухудшение эпидемической картины» за последние сутки вынудило кипрские власти продлить ограничительные меры.

Ранее в ВОЗ заявили об отсутствии второй волны пандемии коронавируса.