На Кипре сообщили об ухудшении эпидемической ситуации

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Министр здравоохранения Республики Кипр Константинос Иоанну заявил, что ситуация с распространением коронавируса на Кипре существенно ухудшилась.
На Кипре сообщили об ухудшении эпидемической ситуации
  • Reuters

«Меня только что проинформировали о результатах диагностических тестов за последние 24 часа, о которых будет объявлено позднее во второй половине дня. И я хотел бы выразить серьёзную обеспокоенность чрезвычайно тревожным увеличением числа случаев (инфицирования коронавирусом — RT) и в особенности наблюдаемой тенденцией роста», — приводит ТАСС заявление министра.

Отмечается, что «быстрое ухудшение эпидемической картины» за последние сутки вынудило кипрские власти продлить ограничительные меры.

Ранее в ВОЗ заявили об отсутствии второй волны пандемии коронавируса.

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