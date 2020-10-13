В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны пандемии коронавируса

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Виды и формы коронавирусной инфекции показывают, что второй волны пандемии нет. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.
В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны пандемии коронавируса
  • Reuters

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала она в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Ницан отметила страны, где в настоящее время наблюдается рост числа заболевших.

«Но есть и страны, где идёт снижение… Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идёт снижение», — добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили возможности новой волны коронавируса до того, как большая часть населения приобретёт антитела.

Как отмечала глава ведомства Анна Попова, в настоящее время идёт продолжение процесса распространения COVID-19 в России и по всему миру, нельзя сказать, где какая волна.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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