В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны пандемии коронавируса
- Reuters
«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала она в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
Ницан отметила страны, где в настоящее время наблюдается рост числа заболевших.
«Но есть и страны, где идёт снижение… Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идёт снижение», — добавила она.
Ранее в Роспотребнадзоре не исключили возможности новой волны коронавируса до того, как большая часть населения приобретёт антитела.
Как отмечала глава ведомства Анна Попова, в настоящее время идёт продолжение процесса распространения COVID-19 в России и по всему миру, нельзя сказать, где какая волна.
Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.