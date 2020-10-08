Попова оценила заявления о новой волне коронавируса
- РИА Новости
Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Поповой, «вирус только пришёл». Она отметила, что происходит продолжение эпидпроцесса.
«Поэтому пока он не пройдёт по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», — цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России и росте новых случаев COVID-19 в 60 регионах.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.