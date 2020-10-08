Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выписали 7054 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 1 002 329.

Об этом свидетельствуют данные, распространённые оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

«За весь период... выздоровели 1 002 329 человек», — заявили в штабе.

Накануне сообщалось о выздоровлении 6699 пациентов с COVID-19 за сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России и росте новых случаев COVID-19 в 60 регионах.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 49,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.