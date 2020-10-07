Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 995 тысяч

В России за сутки выписали 6699 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 995 275.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 6699 человек… За весь период выписаны по выздоровлении по России — 995 275», — говорится в сообщении.

Об этом информирует оперштаб по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о выздоровлении 6252 пациентов с COVID-19 за сутки.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей за дозу.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до шести месяцев.