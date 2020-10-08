Пульмонолог Минздрава назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

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Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил сложность ситуации с распространением коронавируса в России и, в частности, в Москве.
Пульмонолог Минздрава назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Ситуация сложная действительно, у нас есть рост. Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно», — цитирует его ТАСС.

В то же время представитель Минздрава выразил надежду, что накопленного опыта и созданных резервов будет достаточно, чтобы остановить распространение коронавируса.

«У нас подготовлена с весны определённая госпитальная база с койками, оборудованием и самое важное, что есть для этого — кадры. Поэтому будем надеться, что нам вполне хватит тех резервов, которые у нас сегодня есть для борьбы с коронавирусом», — подчеркнул он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России и росте новых случаев COVID-19 в 60 регионах.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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