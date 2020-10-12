В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила возможность новой волны коронавируса до того, как большая часть населения приобретёт антитела к COVID-19. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы знаете, всё может быть, пока большая часть населения не приобретёт защитные антитела к COVID-19… риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение 10—20 дней.

В Кремле отметили, что большой коечный фонд для быстрого и эффективного лечения пациентов от коронавируса позволяет не переходить к таким жёстким мерам, как полный локдаун.

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