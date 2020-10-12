В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны коронавируса
- Reuters
«Вы знаете, всё может быть, пока большая часть населения не приобретёт защитные антитела к COVID-19… риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», — цитирует её РИА Новости.
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