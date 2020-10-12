В Кремле рассказали, что позволяет избежать локдауна в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большой коечный фонд для быстрого и эффективного лечения пациентов от коронавируса позволяет избежать полного локдауна в стране.
В Кремле рассказали, что позволяет избежать локдауна в России
  • РИА Новости

Он отметил, что жизни и здоровье людей являются абсолютным приоритетом.

Песков рассказал, что сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения коронавируса, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем было в начале эпидемии. 

По его словам, в России подготовлен коечный фонд, который «позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения».

«Всё это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жёстким мерам, как полный локдаун», — заявил он.

В Кремле подчеркнули, что сейчас выстроена целая эффективная система по борьбе с коронавирусом. 

Песков добавил, что необходимо повысить сознательность граждан, чтобы они принимали более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования.

Ранее в Кремле заявляли, что в случае дальнейшего роста числа заболевших коронавирусом в России могут потребоваться действия и решения федерального штаба.

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