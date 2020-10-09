В Кремле прокомментировали уровень распространения COVID-19 в России

Короткая ссылка
Если количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет и дальше расти, могут потребоваться действия и решения федерального штаба. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали уровень распространения COVID-19 в России
  • АГН «Москва»

По его словам, пока преждевременно говорить о том, какие именно это могут быть меры, передаёт РИА Новости.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом, и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, это «потребует каких-то действий, каких-то решений».

«Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — добавил он. 

По данным на 9 октября, в России за сутки выявили 12 126 случаев COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

Ранее власти Москвы отмечали, что более жёстких мер из-за вируса не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим. 

Как отмечал вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить