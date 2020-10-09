В Кремле прокомментировали уровень распространения COVID-19 в России

Если количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет и дальше расти, могут потребоваться действия и решения федерального штаба. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, какие именно это могут быть меры, передаёт РИА Новости.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом, и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, это «потребует каких-то действий, каких-то решений».

«Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — добавил он.

По данным на 9 октября, в России за сутки выявили 12 126 случаев COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

Ранее власти Москвы отмечали, что более жёстких мер из-за вируса не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим.

Как отмечал вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.